«Церкви трогать нельзя!» Папа римский раскритиковал решение Украины по УПЦ
Папа римский осудил упразднение УПЦ на Украине
Никакую христианскую церковь нельзя упразднять. Об этом по окончании воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане заявил папа римский Франциск, трансляцию провел канал Vatican News.
Он прокомментировал принятый на Украине закон о запрете Украинской православной церкви и высказал опасения за свободу прихожан. Папа римский призвал предоставить верующим возможность молиться в тех местах, которые они считают своей церковью. Он добавил, что зло в мире совершается не из-за молитв.
«Пожалуйста, да не будет упразднена напрямую или косвенно никакая христианская церковь. Церкви трогать нельзя!» — подчеркнул он.
Инициативу о запрете УПЦ — самой большой христианской конфессии в стране — выдвинул Владимир Зеленский. Рада приняла этот закон. За документ проголосовали 265 парламентариев. Против выступили 29 депутатов, воздержались — четыре.