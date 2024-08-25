«Церкви трогать нельзя!» Папа римский раскритиковал решение Украины по УПЦ

Папа римский осудил упразднение УПЦ на Украине

Фото: Unsplash

Никакую христианскую церковь нельзя упразднять. Об этом по окончании воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане заявил папа римский Франциск, трансляцию провел канал Vatican News.

Он прокомментировал принятый на Украине закон о запрете Украинской православной церкви и высказал опасения за свободу прихожан. Папа римский призвал предоставить верующим возможность молиться в тех местах, которые они считают своей церковью. Он добавил, что зло в мире совершается не из-за молитв.

«Пожалуйста, да не будет упразднена напрямую или косвенно никакая христианская церковь. Церкви трогать нельзя!» — подчеркнул он.

Инициативу о запрете УПЦ — самой большой христианской конфессии в стране — выдвинул Владимир Зеленский. Рада приняла этот закон. За документ проголосовали 265 парламентариев. Против выступили 29 депутатов, воздержались — четыре.

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