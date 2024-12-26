Россия стремится к завершению конфликта на Украине. Такое заявление сделал президент Владимир Путин по итогам неформального саммита глав стран СНГ и заседания ВЕЭС.

Российский лидер также прокомментировал возможность окончания боевых действий в 2025 году.

«Вашими бы устами да мед пить», — подчеркнул президент.

Журналисты поинтересовались, верит ли Путин в окончание конфликта победой России.

«Я в бога верю, а бог с нами», — ответил президент.

Глава государства 26 декабря по окончании саммита ВЕЭС отвечает на вопросы журналистов.

Россия станет обсуждать с Украиной мирное урегулирование конфликта только на озвученных Путиным условиях, заявил ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.