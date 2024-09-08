«Вас тащат к третьей мировой». Европу призвали не вестись на уловки США
Алаудинов предупредил Европу о последствиях возможного удара по Курской АЭС
Европейские власти должны осознавать, что последствия возможной атаки ВСУ на Курскую АЭС в первую очередь скажутся на их странах, заявил в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, Европа поддалась идеям США, за что может поплатиться.
Военачальник отметил, что Европа находится рядом с Россией, но идет на поводу у Штатов. Алаудинов отметил — если США попытаются ударить по Курской АЭС, европейские власти должны понимать, что возможная катастрофа скажется в первую очередь на их государствах.
«Неужели вы не понимаете, что вас тащат к третьей мировой войне, в которой будет задействовано все, что у вас есть?» — обратился к европейцам Апти Алаудинов.
О последствиях возможного удара по Курской АЭС предупредил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, в случае атаки «Чернобыль покажется разминкой».