Варварский удар ВСУ по Белгородчине. Прошла массированная атака дронов

Украинская армия провела новую волну атак беспилотниками по объектам в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Один из дронов взорвался во дворе дома в селе Веселая Лопань, пострадала женщина. В больнице ей диагностировали баротравму, а затем отпустили на амбулаторное лечение.

В Нижнем Березово-Втором Шебекинского округа другой беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал частное домовладение. Осколки дрона посекли автомобиль во дворе, в самом доме вылетели стекла. Обрушилась и часть крыши.

Газель на дороге в Головчино попала под удар еще одного украинского БПЛА. О пострадавших в результате этой атаки глава региона не сообщал.

Массированную атаку беспилотниками ВСУ предприняли по объектам в поселке Уразово. Один дрон взорвался посреди дороги, второй врезался в землю рядом с домом. Третий рухнул рядом с «коммерческим объектом», тот поврежден осколками.

В хуторе Леоновка беспилотник повредил газомагистраль. Ее удалось оперативно починить. В том же населенном пункте дрон протаранил ГАЗель.

В хуторе Бабка FPV-дрон повредил линию электропередачи.

В селе Бобрава Ракитянского района дрон ударил по автомобилю, разбив стекла и повредив кузов. В Красной Яруге после атаки также повреждена машина.

Масштабные перебои с электричеством зафиксированы в Волоконовском районе. Без света остались несколько сел и хуторов, восстановительные работы стартуют после согласования с Минобороны.

В Борисовском районе, в селе Грузское, FPV-дроны вывели из строя объект связи и подожгли сухую траву — пожар потушили добровольцы. В том же селе очередной удар дрона повредил автомобиль.

Во вторник, 5 августа, жертвами атаки дрона в ЛНР также стали четверо сотрудников Сватовского водоканала.