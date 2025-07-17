Варшава в бешенстве: польский завод пострадал после атаки дронов в Виннице
МИД Польши возмутился из-за удара по польскому заводу в Виннице
Завод польской компании Barlinek Group пострадал в результате атаки дронов по военным целям в Виннице на западе Украины. Об этом в социальной сети X сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Российские дроны атаковали Barlinek Group в Виннице. Директор завода сообщил мне, что это была осуществленная с трех сторон целенаправленная атака. Есть пострадавшие, двое с серьезными ожогами. На месте происшествия работают украинские службы, в том числе наше консульство», — написал он.
Barlinek Group специализируется на выпуске деревянных напольных покрытий, заводом владеет Михал Соловов.
Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что сотрудники потушили пожар на предприятии в Винницкой области, якобы пострадавшем от попадания ударных беспилотников.
Днем ранее Кривой Рог атаковали почти 30 беспилотников.