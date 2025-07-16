Кривой Рог атаковали почти 30 беспилотников

Российская армия нанесла массированный удар по Кривому Рогу. Об этом сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул в Telegram-канале.

Он уточнил, что Кривой Рог одновременно атаковали баллистической ракетой и почти 30 дронами. По словам Вилкула, всего по городу запустили 28 беспилотников.

«Такого еще никогда не было», — обратил внимание глава совета обороны.

В некоторых районах пропало электричество, водоснабжение тоже на грани отключения. После взрывов в городе возникло несколько пожаров.

В ночь на среду, 16 июля, взрывы прогремели в Киевской области, Кривом Роге и Харькове на фоне воздушной тревоги.