В зону СВО поставили новые детекторы, способные обнаружить FPV-дроны

Около 10 тысяч детекторов дронов ПТ-01 «Птицелов» отправили в зону специальной военной операции. Об этом заявил генеральный директор компании «Элтех-Юг» Александр Камин в беседе с ТАСС на международной выставке безопасности Securika Moscow 2025 в столице.

«Детектор дронов ПТ-01 „Птицелов“ уже поставлен российским военнослужащим в количестве порядка 10 тысяч экземпляров. В настоящее время идет работа над запуском в серийное производство модернизированной второй версии изделия — ПТ-02», — заявил он.

Разработчик отметил, что аппарат нужен для обнаружения FPV-дронов и коммерческих дронов-разведчиков. Детектор ПТ-02 может сканировать от 150 до 6 200 МГц. Также устройство способно перехватывать аналоговое видео с FPV-дронов.

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