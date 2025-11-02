В зоне СВО заметили редчайшую бронетехнику ВСУ
ВСУ применили в зоне СВО уникальную бронемашину БРЭМ-84 «Атлет»
В зоне проведения спецоперации ВСУ пустили в ход уникальную бронетехнику, существующую в трех экземплярах. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный Осведомитель».
«Машина была разработана ХКБМ на базе танка Т-80УД и создана в трех экземплярах, два из которых были поставлены Таиланду в 2018 году вместе с партией танков „Оплот-Т“», — написали авторы канала.
На видео заметно, что машина роет яму при помощи отвала для самоокапывания. Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-84 «Атлет» выкопала прямоугольную траншею.
