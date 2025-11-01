Сообщение главы СБУ Василия Малюка о ликвидации ракеты «Орешник» в России — фейк. Его опроверг член комитета ГД по обороне Виктор Соболев в беседе с изданием «Подъем» .

По его словам, Украине «уже нечем похвастаться», администрация киевского режима ищет любые предлоги для получения финансирования от европейских стран, поэтому сознательно лжет.

«Это фейк, дезинформация и попытка [президета Украины Владимира] Зеленского и его хунты удержаться у власти путем того, что Европа будет и дальше продолжать финансирование ВСУ. Вот и все, можно рассматривать только так», — сказал Соболев.

Он отметил, что украинская сторона строит свои информационные сообщения на принципах пропаганды, разработанных немецким политическим деятелем Йозефом Геббельсом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии позволит стране чувствовать себя в безопасности. Он отметил, что достаточно «один день внимательно послушать заявления» из Прибалтики, чтобы понять важность оружия для Союзного государства.