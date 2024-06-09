В зоне СВО стало меньше «мясных штурмов» ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что у ВСУ уже заканчиваются люди, поэтому «мясных штурмов» на поле боя становится меньше. Об этом он рассказал РИА «Новости» на ПМЭФ-2024.

По его словам, украинские боевики перешли к обороне практически по всем направлением, сдали Крынки и Работино.

«То есть противник выдыхается, это очевидно. Видно, что Запад устал, что вооружений не хватает, что сравниться с мощностью и идеологической убежденностью России очень тяжело», — сказал губернатор.

Балицкий добавил, что украинские военные не имеют мотивации, в отличие от российских бойцов. Они не понимают, за что сражаются.

По его словам, мотивированных и татуированных националистов, убивающих людей в Донбассе восемь лет, и которые потом «рванули все за русской кровью», уже фактически не осталось. Их либо убили на фронте, либо «сдохли где-нибудь по госпиталям». Если и остались, то лишь единицы, которые сейчас находятся в заградотрядах.

Ранее украинские боевики обстреляли город Энергодар в Запорожской области.