В зоне СВО погиб 63-летний доброволец из Камышина, спасая молодого товарища

В ходе сражения в зоне проведения СВО, спасая молодого сослуживца, погиб 63-летний доброволец Сергей Каленчиц из города Камышина Волгоградской области. Об этом изданию V1.ru рассказала дочь военнослужащего Екатерина.

По словам дочери Каленчица, он занимался ремонтом автомобилей и техники, организовав свою маленькую фирму.

В апреле 2023 года мужчина подписал контракт с Минобороны. При этом он уже не в первый раз отправился защищать родину, — как рассказала дочь мужчины, он участвовал в боевых на территории Чеченской республики с 1999 по 2002 год.

Камышинец погиб во время боевого задания 18 октября 2024 года. Сослуживцы военного рассказали Екатерине, что благодаря его действиям в живых остался молодой военный.

«Говорил, что он жизнь прожил, а молодым надо жить», — поделилась дочь военнослужащего.

Ранее медсестра спасла тяжелораненого бойца, накрыв его собой и приняв на себя все поражающие элементы, во время обстрела российских позиций кассетными боеприпасами.