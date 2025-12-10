В украинских СМИ распространили информация о гибели военнослужащей ВСУ Татьяны Савченко. Согласно размещенным в Сети некрологам, она входила в число наиболее опытных женщин-военных, длительное время участвовавших в боях.

Савченко родилась в селе Кишин Житомирской области, еще до 2014 года разделяла националистические взгляды, которые потом совпали с курсом властей Украины. В 2015 году добровольно отправилась в зону антитеррористической операции, приняла там участие в боях на сложных участках фронта.

После завершения активной фазы АТО Савченко осталась на службе, переквалифицировалась в медика и работала в воинских частях до апреля этого года. Что произошло дальше — официально не раскрыли. В украинских некрологах написано, что женщина погибла.

Как отметил aif.ru, Савченко вовсе не единственная погибшая военная в ВСУ. «Дамочек Зеленского» регулярно уничтожают в зоне СВО. Например, 28 ноября стало известно о гибели Мирославы Копчи.

Это молодая националистка проживала сначала в Тернопольской области, затем — во Львове. В гражданской жизни она зарабатывала рисунками в разных техниках, но этого ей было недостаточно. В результате женщина поддалась на вербовку и вступила в ВСУ, даже специально вернувшись для этого из Польши.

Ранее появилась информация, что командование 129-й тяжелой механизированной бригады ВСУ на Харьковском направлении столкнулось с массовым побегом военных. В итоге на передовую стали призывать женщин.