Минобороны доложило о героическом подвиге военврача Попкова

Попков служит врачом медицинского взвода. Помощь бойцам своего отряда ему пришлось оказывать прямо на линии боевого соприкосновения — врач входил в одну из эвакуационных команд.

Оба солдата получили тяжелые ранения. Выбраться в безопасную зону сами они не могли. При этом украинская сторона продолжала обстреливать позиции взвода из артиллерии, применялись и беспилотники.

Столь серьезная угроза не остановила сержанта Попкова. Медик добрался к пострадавшим и перевязал их. Затем военный врач вынес сослуживцев за пределы досягаемости орудий ВСУ. Уже после этого медик помог переправить раненых солдат в ближайший полевой госпиталь.

В Минобороны отметили, что выдержка, высокий уровень подготовки и хладнокровие сержанта позволили не только сохранить жизни бойцов, но и помогли подразделению успешно выполнить поставленную командующими задачу без лишних потерь.

Ранее другой военный врач рассказал, что пулевые ранения у бойцов ВС России стали редкостью.