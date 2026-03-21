В Запорожской области при атаке ВСУ получили ранения два мирных жителя
В Запорожской области в результате атак беспилотников пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.
За прошедшие сутки зафиксировали четыре атаки с применением БПЛА по гражданским объектам и инфраструктуре. В селе Коханое Токмакского муниципального округа ранения получили двое жителей. Им оказали амбулаторную медицинскую помощь.
Также повреждения зафиксировали в других населенных пунктах региона — в селе Ботиево Приазовского округа, а также в Мелитополе и Пологах. В этих случаях обошлось без пострадавших.
Ранее в Энергодаре кровля частного дома обрушилась после обстрела со стороны ВСУ.