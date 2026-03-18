Крыша частного дома рухнула в Энергодаре из-за удара ВСУ

В Энергодаре Запорожской области кровля частного дома обрушилась после обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Информация о том, что в результате обрушения кровли частного домовладения в Энергодаре под завалами могли оказаться люди, к счастью, не подтвердилась», — написал он в своем телеграм-канале.

Экстренные службы оперативно обследовали территорию. Губернатор поблагодарил их за слаженную и оперативную работу.

Днем Балицкий предупредил жителей, что в Энергодаре идет артиллерийский обстрел со стороны ВСУ. Информация о пострадавших не поступала. Он также сообщил, что значительную часть населенных пунктов Запорожской области затронули аварийные отключения электроснабжения.

В Херсонской области из-за удара ВСУ по подстанции произошло масштабное отключение электроэнергии. Без света остались 53 населенных пункта.