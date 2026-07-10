В Запорожской области мирный житель за рулем подорвался на мине
Губернатор: в Запорожской области мирный житель за рулем подорвался на мине
В Запорожской области за сутки в результате действий ВСУ погиб человек, еще один ранен. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в «Максе».
За прошедшие сутки ВСУ несколько раз атаковали гражданскую инфраструктуру и дома жителей области.
В результате в селе Зеленый Гай Васильевского муниципального округа погиб один человек. В Васильевском округе водитель гражданского автомобиля получил травмы. Он предположительно наехал на мину.
В городе Энергодаре ВСУ повредили многоквартирный дом. К счастью, никто не пострадал.
Специалисты продолжают ремонт сетей электроснабжения в городе-спутнике Запорожской АЭС. Социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания.
Накануне весь Энергодар остался без света из-за атаки ВСУ на энергосистему. Авария произошла за городом.