В Запорожской области из-за атаки ВСУ пострадали двое подростков

В Запорожской области в результате атак БПЛА пострадали мирные жители, в том числе двое подростков. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в телеграм-канале .

По его словам, за сутки в регионе сбили большое число дронов ВСУ.

«В Энергодаре повреждены фасад и остекление здания детского сада „Ромашка“, пострадавших нет», — отметил Балицкий.

В селах Долина и Скельки в Васильевском муниципальном округе повреждения получили жилые дома. Пострадали женщина и мужчина.

«В Михайловском муниципальном округе пострадало трое мирных жителей», — написал глава региона.

Еще один мужчина получил ранения в селе Видножино. В Бердянске во время удара дрона по частному дому пострадал местный житель.

«В Токмакском муниципальном округе при атаке пострадали двое несовершеннолетних — 2008 и 2010 года рождения», — заявил Балицкий.

Он отметил, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.