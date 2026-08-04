В Запорожской области из-за атаки ВСУ пострадали двое подростков
В Запорожской области в результате атак БПЛА пострадали мирные жители, в том числе двое подростков. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.
По его словам, за сутки в регионе сбили большое число дронов ВСУ.
«В Энергодаре повреждены фасад и остекление здания детского сада „Ромашка“, пострадавших нет», — отметил Балицкий.
В селах Долина и Скельки в Васильевском муниципальном округе повреждения получили жилые дома. Пострадали женщина и мужчина.
«В Михайловском муниципальном округе пострадало трое мирных жителей», — написал глава региона.
Еще один мужчина получил ранения в селе Видножино. В Бердянске во время удара дрона по частному дому пострадал местный житель.
«В Токмакском муниципальном округе при атаке пострадали двое несовершеннолетних — 2008 и 2010 года рождения», — заявил Балицкий.
Он отметил, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.