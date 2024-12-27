В Запорожье прогремел мощный взрыв

Рогов сообщил о взрыве большой мощности в Запорожье

В оккупированном украинскими войсками городе Запорожье прогремел взрыв. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Взрыв был большой мощности. В жилых домах по городу затряслись стекла», — уточнил чиновник.

По словам Рогова, сейчас в Запорожье уточняют причину взрыва, а также его возможные последствия.

Назначенный властями Украины глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров ранее заявил, что в ночь на 27 декабря взрыв произошел в городе на фоне звучавшей воздушной тревоги.

В расположенном в Полтавской области городе Кременчуг 25 декабря также прогремели взрывы. Тогда на всей украинской территории тоже работали сирены.