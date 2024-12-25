В Кременчуге на Украине прогремели взрывы

В городе Кременчуг Полтавской области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«О взрывах в Кременчуге сообщают местные паблики», — уточнили журналисты.

В среду на всей украинской территории объявили воздушную тревогу. Взрывы произошли также в Харькове и Днепропетровске.

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, после случившегося в городе вспыхнуло несколько пожаров. Кроме того, повреждения получил ряд объектов гражданской нежилой инфраструктуры.

В пресс-службе Укрэнерго ранее заявили, что на территории страны возникли перебои со светом. Мероприятия по ограничению потребления электричества на Украине сегодня начали проводить на фоне масштабной ракетной атаки со стороны Вооруженных сил России.