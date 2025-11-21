Начальник Генштаба ВСУ Гнатов заявил об изнеможении армии в 2025 году

События на фронте за 2025 год истощили ВСУ до предела. Об этом заявил начальник украинского Генштаба Андрей Гнатов в беседе с Die Zeit .

«Положение очень тяжелое, этот военный год довел нас до изнеможения», — признался он, говоря о нехватке личного состава.

Гнатов добавил, что любой командир всегда будет говорить о нехватке людей, оружия, обмундирования и других ресурсов, но признал всю сложность сложившейся ситуации.

«Мы принимаем все меры, чтобы пополнить подразделения и обучить наших людей», — сказал он.

ВС России сейчас ведут активные наступательные действия практически по всей линии фронта. После освобождения Купянска ВСУ грозит полное обрушение обороны на этом направлении.

Накануне президент Владимир Путин на совещании с военными во время посещения командного пункта группировки войск «Запад» отмечал, что только в районе Купянска-Узлового, на левом берегу Оскола, заблокировали 15 украинских батальонов.