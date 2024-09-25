В ВСУ заявили о сложной ситуации на всей линии фронта

Генштаб ВСУ: ситуация на фронте остается сложной из-за превосходства ВС России

Фото: РИА «Новости»

Из-за значительного превосходства российской армии в технике и живой силе ситуация на всей линии фронта для ВСУ остается сложной. Об этом в Telegram-канале сообщил Генеральный штаб армии Украины.

«На фронте ситуация остается сложной. Используя свое преимущество в живой силе и технике, противник постоянно атакует наши позиции», — заявили в пресс-службе.

Россия 24 февраля начала специальную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые подвергались геноциду и издевательствам со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.

По его словам, для этого нужно провести денацификацию и демилитаризацию соседней страны, а также предать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против населения республик Донбасса.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал безальтернативным финалом спецоперации достижение целей России.

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