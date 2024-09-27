На Украине заявили о скорой потере Угледара

Аналитик Deep State Микула: ВСУ сдадут Угледар за несколько дней или недель

Вооруженные силы Украины оставят Угледар в течение нескольких дней или недель. Сроки потери города в ДНР назвал соучредитель украинского аналитического портала Deep State Руслан Микула, сообщило «Страна.ua».

По словам эксперта, для удерживания Угледара нужно «срезать клешни» на флангах, но в ВСУ для этого нет ресурсов. Тем не менее украинское командование дает солдатам приказы на контрнаступление.

Также сейчас высока угроза окружения военнослужащих в городе в отсутствия своевременной команды на отход. Микула отметил, что обе дороги из Угледара уже находятся в серой зоне.

«Бойцы пытаются удержать, прилетают боевые распоряжения на восстановление позиций, в нынешних условиях это абсолютно невозможно. Те, кто их посылает, не знаю, чем они думают», — добавил он.

Военкор Максим аль-Тури ранее сообщил, что в Угледаре российские военные взяли ВСУ в огромные клещи. Там противник оборудовал один из самых мощных укрепрайонов в Донбассе.