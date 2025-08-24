В ВСУ понадеялись на остановку российского наступления из-за погоды

Вооруженные силы Украины надеются, что погода остановит наступление российской армии. Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Днепр» ВСУ Виктор Трегубов, чьи слова привело УНИАН.

Интенсивность боев не снижается, при этом командование ВС России наращивает группировку на ключевых направлениях, рассказал Трегубов.

Он выразил надежду, что снижение интенсивности боевых действий в Донецкой Народной Республике начнется ближе к октябрю из-за погоды.

«Дальше будут проблемы уже не столько с личным составом, сколько с условиями, при которых им будет не так удобно поддерживать ту интенсивность, которую они имеют сейчас», — отметил спикер ОТГ «Днепр».

Вооруженные силы России приблизились к окраинам Купянска в Харьковской области, противник перебросил туда резервы, сообщил ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.