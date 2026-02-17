Ветеранов авиации из США и Нидерландов с реальным боевым опытом стали вербовать в Военно-воздушные силы Украины. Об этом сообщил телеграм-канал «Военная хроника» .

«Очевидно, что их участие не ограничится задачами противовоздушной обороны», — пишут авторы канала.

Во-первых, обучать украинских летчиков управлению F-16 и другими западными истребителями слишком долго. Во-вторых, это позволит западным военачальникам собрать уникальные разведданные, которые не сможет заметить неопытный летчик.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВСУ ночью пытались перехватить российские ракеты с помощью западных систем ПВО IRIS-T и истребителей F-16 и Mirage 2000.