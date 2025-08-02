Вооруженные силы Украины полностью отказались от танковых бригад, переформировав их в механизированные. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«По данным украинских пабликов, 4-я отдельная танковая бригада ВСУ переформирована в отдельную тяжелую механизированную бригаду», — отметили в сообщении.

В 2024 году тоже самое произошло с 17-й отдельной танковой бригадой, разбитой под Ольговкой. Украинские военнопленные рассказали, что в батальонах катастрофически не хватает бронетехники, поэтому танкистов отправляют на поле боя в качестве обычной пехоты без прикрытия.

Собеседник агентства предположил, что видимо у ВСУ большие проблемы с поставками тяжелой бронетехники. Однако было время, когда боевики радовались западным Leopard и Abrams, но только где эти танки сейчас.

Ранее американские журналисты заявили, что переданные ВСУ танки Abrams M1 оказались бессильны перед российским оружием. Общие потери бронированных машин составили 87%.