В ВСУ назначили советницу по гендерным вопросам

Советницу по гендерным вопросам назначили в 22-ю бригаду ВСУ

В 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, участвовавшей во вторжении в Курскую область, назначили советницу по гендерным вопросам. Об этом подразделение сообщило в Facebook*.

В сообщении отметили, что эту должность заняла Дарья Мяшкур.

Такое решение, по данным подразделения, должно помочь обеспечить равные права для украинских военных разного пола, а также помочь в борьбе с гендерной дискриминацией в Вооруженных силах Украины.

После начала спецоперации число украинок в ВСУ резко выросло.

Летом 2024 года на передовой находились около пяти тысяч женщин. Осенью вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что этот показатель увеличился вдвое.

