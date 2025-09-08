В ВСУ назначили советницу по гендерным вопросам
Советницу по гендерным вопросам назначили в 22-ю бригаду ВСУ
В 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, участвовавшей во вторжении в Курскую область, назначили советницу по гендерным вопросам. Об этом подразделение сообщило в Facebook*.
В сообщении отметили, что эту должность заняла Дарья Мяшкур.
Такое решение, по данным подразделения, должно помочь обеспечить равные права для украинских военных разного пола, а также помочь в борьбе с гендерной дискриминацией в Вооруженных силах Украины.
После начала спецоперации число украинок в ВСУ резко выросло.
Летом 2024 года на передовой находились около пяти тысяч женщин. Осенью вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что этот показатель увеличился вдвое.
