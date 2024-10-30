ВСУ оборудовали главную линию обороны в оккупированной ими части Запорожской области в городах, где живут мирные жители. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости» .

«Мы видим, что киевский режим собирается в нарушение всех правил ведения боевых действий прикрываться мирным населением и превратить мирные города в руины», — сказал он.

По словам Рогова, такую тактику выстроил украинский лидер Владимир Зеленский, ее суть заключается в том, чтобы от оккупированных Украиной городов в новых регионах РФ «ничего не осталось».

Председатель комиссии отметил, что страны Запада вместе с международными организациями не обращают внимания на действия украинской армии, которая сознательно делает из мирного населения «живой щит».

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что боевики Украины пытались помешать эвакуации мирных жителей из Часова Яра для замедления наступления ВС России. ВСУ понимали, что российские войска не станут вести боевые действия, если в городе останутся гражданские.