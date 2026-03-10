Украинские военные планируют некие «неожиданные» действия, чтобы попытаться перехватить инициативу на поле боя. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВСУ генерал-майор Александр Комаренко.

«И это не обязательно будут непосредственно действия войск, планируем и асимметричные», — добавил он.

В противном случае, по словам Комаренко, украинских военных рано или поздно добьют.

Ранее источник в российских правоохранительных органах сообщил о попытках украинских пропагандистов дискредитировать командование группировки войск «Север». Противник использует анонимные аккаунты, с которых вбрасывает фейки, чтобы вбить клин между солдатами и офицерами.