В ВСУ анонсировали «неожиданные» действия в попытках перехватить инициативу
Украинские военные планируют некие «неожиданные» действия, чтобы попытаться перехватить инициативу на поле боя. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВСУ генерал-майор Александр Комаренко.
«И это не обязательно будут непосредственно действия войск, планируем и асимметричные», — добавил он.
В противном случае, по словам Комаренко, украинских военных рано или поздно добьют.
Ранее источник в российских правоохранительных органах сообщил о попытках украинских пропагандистов дискредитировать командование группировки войск «Север». Противник использует анонимные аккаунты, с которых вбрасывает фейки, чтобы вбить клин между солдатами и офицерами.