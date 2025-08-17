В Воронежской области сбили несколько дронов ВСУ

Гусев: в Воронеже при падении обломков БПЛА в ряде квартир повреждено остекление

Дежурные силы ПВО сбили несколько БПЛА в Воронеже. В результате падения обломков дрона повреждено остекление в ряде квартир, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

По словам главы региона, предварительно, среди горожан пострадавших нет. Он добавил, что в Острогожском и Лискинском районах объявили тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА.

В Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА. Жителям региона рекомендовали отойти от окон и находится в помещении.

Ранее ВСУ атаковали жилой дом в Железнодорожном районе Курска. В результате атаки погиб один человек и 10 получили ранения. Исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн сообщил, что среди пострадавших есть ребенок.