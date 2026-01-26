В Воронеже умерла женщина, раненная при атаке БПЛА в ночь на 11 января

Пожилая женщина умерла в воронежской больнице от тяжелых ранений, полученных при атаке БПЛА в ночь с 10 на 11 января. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

«Долгое время врачи делали все, чтобы пожилая женщина смогла восстановиться. Однако здоровье не выдержало», — написал он.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Число жертв атаки увеличилось до двух. Ее назвали одной из сильнейших с начала СВО. Над городом слышали десятки взрывов, пострадали несколько жилых домов. Первой погибшей оказалась 42-летняя учительница русского языка, получившая смертельную травму головы.