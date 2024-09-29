В Воронеже потушили пожары, возникшие из-за атаки дронов ВСУ

Силы ГУ МЧС по Воронежской области ликвидировали пожары, возникшие в Воронеже и пригородах в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее рассказал губернатор региона Александр Гусев, в ночь на 29 сентября российские средства ПВО подавили и сбили несколько украинских дронов над территорией Воронежа и близлежащих населенных пунктов. Один из беспилотников упал на жилой комплекс на Московском проспекте, вызвав возгорание, которое удалось быстро локализовать.

Еще один пожар произошел после падения дрона в левобережной части города. По словам главы Воронежа Сергея Петрина, поврежденный дом на Московском проспекте восстановят в ближайшее время.

Минобороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны страны за минувшую ночь уничтожили и перехватили 125 украинских беспилотников, в том числе 17 над Воронежской областью.