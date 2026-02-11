В Волжском после атаки БПЛА закрыли детский сад «Ягодка»

В городе Волжском Волгоградской области временно закрыли детский сад «Ягодка» после падения украинского дрона на территорию. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

«Сегодня детский сад № 48 „Ягодка“ не работает. Для детей, чьи родители не имеют возможности оставить их дома, организовали прием в детском саду № 98», — заявили в администрации.

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров минувшей ночью сообщал о падении БПЛА на территорию учреждения. На месте работают экстренные службы для ликвидации последствий ЧП.

Также осколки дрона выбили окно в многоквартирном доме на улице Карбышева в Волжском. Жильцов эвакуировали в пункты временного размещения, силовики проводят обследование территории МКД.

Минобороны России утром 11 февраля рапортовало об уничтожении 108 украинских дронов в течение прошлой ночи, в том числе 49 — в небе над Волгоградской областью.