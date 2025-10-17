В Волжском до смерти забили инвалида-ветерана СВО

Волжский городской суд арестовал на два месяца мужчин, которых обвиняют в убийстве безногого ветерана СВО. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

По версии следствия, военный распивал спиртное в компании подозреваемых. Во время застолья произошел конфликт, в результате которого инвалида забили до смерти.

«Ввиду внезапно возникших личных неприязненных отношений к военнослужащему Иманов и Будагов, понимая, что он является инвалидом из-за ампутации стоп правой и левой ноги и не сможет оказать им активного сопротивления, нанесли ему не менее 10 ударов руками, а также ногами по голове и туловищу», — отметили в пресс-службе.

Следствие установило, что один из фигурантов уголовного дела соорудил с помощью носка и рыболовного грузила хлыст по типу «нагайки». Этим оружием он ударил ветерана не менее 10 раз.

«Затем, взяв обрешетку, нанес ею не менее трех ударов в область головы и туловища лежащему на полу потерпевшему, после чего покинул квартиру», — отметили в суде.

После избиения пострадавший умер от закрытой черепно-мозговой травмы.

Ранее жителя Петербурга обвинили в убийстве бойца СВО, который был экс-мужем его любовницы. Он до смерти избил военнослужащего, а потом утопил его тело в озере.