Обмотали цепью и утопили. Петербурженку и ее любовника заподозрили в убийстве ветерана СВО

В одном из озер Ленобласти ищут тело молодого военнослужащего — бойца СВО, которого убили во время отпуска в Петербурге. Подозрение пало на бывшую супругу ветерана и ее любовника, но официальные обвинения выдвинули только мужчине.

Как произошло убийство

По данным Telegram-канала Baza, 38-летний боец СВО приехал в Петербург в отпуск. В своей квартире на Школьном переулке он застал экс-жену не одну — вместе с ней был 42-летний мужчина.

Канал отметил, что женщина за все время службы супруга получала от него деньги и не стеснялась их тратить. Между ее бывшим мужем и любовником завязалась драка. Победу в потасовке одержал новый кавалер петербурженки.

По информации Baza, он бросил военного в багажник Ford Focus, где тот скончался. С помощью возлюбленной мужчина придумал, как избавиться от тела: он отвез труп к озеру Хаболово, обмотал цепью и утопил. Чтобы уничтожить все улики, он сжег машину убитого.

Бывшая супруга покойного при этом ехала следом за любовником на второй машине, после чего вернулась с ним в Петербург.

Правоохранители задержали подозреваемого, ему уже предъявили обвинение в убийстве. Вдова военнослужащего пока находится в процессуальном статусе свидетеля, добавил канал. Водолазы продолжают искать тело военного на дне озера.

Telegram-канал «Наблюдатель» опубликовал видео с допросом подозреваемого. Мужчина подтвердил, что убил своего знакомого.

«Ударил его два раза по голове руками и один раз ногой. <… > Загрузил его в Ford и повез в больницу. По пути я понял, что он умер, и испугался», — уточнил он.

По его словам, он утопил тело в озере. Чтобы тело не всплыло, мужчина привязал к нему сетку и цепь. Также задержанный сообщил, что помощь в уничтожении улик ему никто не оказывал.