Обмотали цепью и утопили. Петербурженку и ее любовника заподозрили в убийстве ветерана СВО
Baza: в Петербурге убили участника СВО, который застал экс-жену с другим
В одном из озер Ленобласти ищут тело молодого военнослужащего — бойца СВО, которого убили во время отпуска в Петербурге. Подозрение пало на бывшую супругу ветерана и ее любовника, но официальные обвинения выдвинули только мужчине.
Как произошло убийство
По данным Telegram-канала Baza, 38-летний боец СВО приехал в Петербург в отпуск. В своей квартире на Школьном переулке он застал экс-жену не одну — вместе с ней был 42-летний мужчина.
Канал отметил, что женщина за все время службы супруга получала от него деньги и не стеснялась их тратить. Между ее бывшим мужем и любовником завязалась драка. Победу в потасовке одержал новый кавалер петербурженки.
По информации Baza, он бросил военного в багажник Ford Focus, где тот скончался. С помощью возлюбленной мужчина придумал, как избавиться от тела: он отвез труп к озеру Хаболово, обмотал цепью и утопил. Чтобы уничтожить все улики, он сжег машину убитого.
Бывшая супруга покойного при этом ехала следом за любовником на второй машине, после чего вернулась с ним в Петербург.
Правоохранители задержали подозреваемого, ему уже предъявили обвинение в убийстве. Вдова военнослужащего пока находится в процессуальном статусе свидетеля, добавил канал. Водолазы продолжают искать тело военного на дне озера.
Telegram-канал «Наблюдатель» опубликовал видео с допросом подозреваемого. Мужчина подтвердил, что убил своего знакомого.
«Ударил его два раза по голове руками и один раз ногой. <… > Загрузил его в Ford и повез в больницу. По пути я понял, что он умер, и испугался», — уточнил он.
По его словам, он утопил тело в озере. Чтобы тело не всплыло, мужчина привязал к нему сетку и цепь. Также задержанный сообщил, что помощь в уничтожении улик ему никто не оказывал.
Официальная информация
Региональный следственный комитет подтвердил информацию об убийстве мужчины и раскрыл новые подробности преступления. По версии следствия, фигурант уголовного дела избил военнослужащего руками, ногами и палкой.
После побоев злоумышленник поместил оппонента в машину, где тот через непродолжительное время последний перестал подавать признаки жизни. Автомобиль находился вблизи Школьного переулка, в поселке Понтонный Колпинского района. В итоге преступник утопил тело мужчины в озере, расположенном в Кингисеппском районе Ленинградской области
«Злоумышленнику предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — отметили в пресс-службе.
СК показал видео с обвиняемым. На кадрах видно, что его спросили, понимает ли он, в чем его обвиняют.
На вопрос о том, почему в пресс-релизе не фигурирует бывшая супруга военнослужащего, старший помощник руководителя ГСУ СК России Санкт-Петербургу по взаимодействию с общественностью по электронным каналам связи Юлия Кольникова ответила, что в ходе расследования будут установлены все значимые факты.