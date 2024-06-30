В Волнянске на Украине повредили критически важный объект

На Украине заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Волнянске

Фото: РИА «Новости»

В Волнянске в результате взрывов повредили объект критической инфраструктуры. Об этом заявил назначенный Украиной глава Запорожской областной государственной администрации Украины Иван Федоров.

«Волнянск… Поврежден объект критической инфраструктуры», — написал он в своем Telegram-канале.

При этом он не сообщил, о каком именно объекте идет речь.

Ранее в Миргороде Полтавской области Украины прогремели взрывы. Повредили аэродром, где базировалась 831-я бригада тактической авиации Вооруженных сил Украины с истребителями Су-27.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Днепровскую ГЭС в Запорожье полностью вывели из строя.

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