На Украине заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Волнянске

В Волнянске в результате взрывов повредили объект критической инфраструктуры. Об этом заявил назначенный Украиной глава Запорожской областной государственной администрации Украины Иван Федоров.

«Волнянск… Поврежден объект критической инфраструктуры», — написал он в своем Telegram-канале.

При этом он не сообщил, о каком именно объекте идет речь.

Ранее в Миргороде Полтавской области Украины прогремели взрывы. Повредили аэродром, где базировалась 831-я бригада тактической авиации Вооруженных сил Украины с истребителями Су-27.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Днепровскую ГЭС в Запорожье полностью вывели из строя.