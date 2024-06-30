В Волнянске на Украине повредили критически важный объект
На Украине заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Волнянске
В Волнянске в результате взрывов повредили объект критической инфраструктуры. Об этом заявил назначенный Украиной глава Запорожской областной государственной администрации Украины Иван Федоров.
«Волнянск… Поврежден объект критической инфраструктуры», — написал он в своем Telegram-канале.
При этом он не сообщил, о каком именно объекте идет речь.
Ранее в Миргороде Полтавской области Украины прогремели взрывы. Повредили аэродром, где базировалась 831-я бригада тактической авиации Вооруженных сил Украины с истребителями Су-27.
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Днепровскую ГЭС в Запорожье полностью вывели из строя.