В волгоградском детском саду выбило стекла после атаки ВСУ

В результате ночной атаки ВСУ в волгоградском детском саду № 357 выбило стекла в нескольких помещениях. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«В результате ночной террористической атаки БПЛА повреждено остекление части помещений детского сада № 357 в Краснооктябрьском районе. Работы по уборке стекла были оперативно проведены», — заявили в администрации города.

Там отметили, что с утра режим работы учреждения не изменился. Помещения, в которых выбило стекла, временно отключены из образовательного процесса.

Сегодня ночью пресс-служба администрации Волгоградской области сообщила, что под удар украинских беспилотников попал многоквартирный жилой дом. В результате происшествия никто не пострадал.