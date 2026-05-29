Беспилотник ВСУ ударил по многоквартирному дому в Волгоградской области
ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ в Волгоградской области
Украина предприняла попытку массированной атаки беспилотниками по объектам в Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Андрей Бочаров.
Российские силы и средства ПВО продолжают сбивать украинские БПЛА. Под удар аппаратов Украины попал многоквартирный жилой дом.
Пострадавших, как отметил губернатор, не зафиксировано.
В ночь на 28 мая над Россией сбили 62 украинских беспилотника. ВСУ использовали аппараты самолетного типа.
ПВО уничтожали беспилотники в Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областях, Крыму и над акваторией Азовского моря.