Над Смоленской областью уничтожили 12 дронов

Средства противовоздушной обороны уничтожили над Смоленской областью 12 беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале .

По его словам, БПЛА сбили в Починковском и Рославльском округах.

«В результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», — отметил глава региона.

Он призвал местных жителей соблюдать правила безопасности, в случае обнаружения сбитых обломков дронов не приближаться к ним и сообщить о случившемся в экстренные службы.

Вчера ночью системы ПВО ликвидировали 48 украинских дронов над территорией России. Над Брянской областью уничтожили 14 беспилотников, 11 — над Курской, 10 — над Орловской, пять — над Белгородской, три — над Тульской, по два над Московским регионом и Калужской областью, а также один над Липецкой.