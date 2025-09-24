При атаке на Ростовскую область пострадали два человека

В Шолоховском районе при атаке беспилотников пострадали два мирных жителя. Их доставили в больницу с осколочными ранениями, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

Под удар попал частный дом в станице Базковской, разгорелся пожар. Огонь потушили на площади 75 квадратных метров. Слюсарь сообщил, что двум жителям потребовалась медпомощь.

«С осколочными ранениями в Вешенскую центральную районную больницу доставлены два человека. Медики оказывают им необходимую помощь», — сказал губернатор.

Система ПВО сработала также в Мясниковском, Миллеровском, Куйбышевском, Тарасовском и Верхнедонском районах. В Таганроге пострадало остекление окон и балконов в нескольких домах по улицам Дзержинского и Морозова, места падения обломков дронов оцепили силовики.

Минобороны сообщило об обезвреженных вечером 23 сентября 19 украинских дронах. Их засекли над Крымом, акваторией Черного моря, Курской, Ростовской и Белгородской областями.