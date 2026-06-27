В Волгоградской области из-за атаки ВСУ погиб работник предприятия

Во время ночной атаки ВСУ в Волгоградской области погиб работник одного из предприятий. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров в «Максе» .

Тело погибшего обнаружили при ликвидации повреждений на промышленном объекте. Бочаров выразил соболезнования его родным и друзьям.

Поиски еще одного сотрудника продолжаются. Одиннадцать человек ранены, их доставили в больницу, двое в тяжелом состоянии.

Утром губернатор сообщал, что из-за последствий атаки ВСУ на предприятии возникли возгорания, которые оперативно ликвидировали.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что украинский беспилотник ударил по территории народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты». Там пострадали люди.