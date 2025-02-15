В Волгограде прогремели как минимум семь взрывов в районе местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Предварительно, система ПВО сбивает украинские дроны в районе местного НПЗ», — уточнил канал.

По словам очевидцев, взрывы начались полчаса назад. В небе сверкали яркие вспышки. Всего прозвучало от семи до 11 взрывов. Последний из них услышали в 03:45.

Российские зенитчики уничтожают украинские беспилотники на подлете к местному НПЗ, расположенному в Красноармейском районе города. В Кировском районе Волгограда и в городе Краснослободск также были слышны громкие звуки.

Канал уточнил, что официальной информации о пострадавших и разрушениях сейчас нет.

Ранее система РЭБ и защиты воздушного пространства «Купол Донбасса» перехватила ударный дрон ВСУ над Донецком.