Не менее 15 взрывов прогремело в Волгограде
Серия взрывов прогремела в Волгограде
В небе над Волгоградом в ночь на 19 августа прогремела серия взрывов. Об этом сообщили очевидцы Telegram-каналу Shot.
Первый громкий звук жители Волгограда услышали около 01:20. Затем прогремела целая серия мощных хлопков - не менее 15.
Очевидцы рассказали, что беспилотники шли на крайне малой высоте со стороны села Большие Чапурники. У окраины города заметили несколько вспышек.
По предварительным данным, средства ПВО России уже уничтожили два украинских дрона. Официальной информации о жертвах или разрушениях пока нет.
Росавиация предупредила, что воздушная гавань Волгограда временно не принимает и не отправляет рейсы.
В предыдущий раз о дронах над Волгоградом сообщалось в ночь на 14 августа. Обломки одного из беспилотников упали на НПЗ.
В ночь на 20 августа над Россией сбили 20 украинских БПЛА.