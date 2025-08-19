Не менее 15 взрывов прогремело в Волгограде

В небе над Волгоградом в ночь на 19 августа прогремела серия взрывов. Об этом сообщили очевидцы Telegram-каналу Shot .

Первый громкий звук жители Волгограда услышали около 01:20. Затем прогремела целая серия мощных хлопков - не менее 15.

Очевидцы рассказали, что беспилотники шли на крайне малой высоте со стороны села Большие Чапурники. У окраины города заметили несколько вспышек.

По предварительным данным, средства ПВО России уже уничтожили два украинских дрона. Официальной информации о жертвах или разрушениях пока нет.

Росавиация предупредила, что воздушная гавань Волгограда временно не принимает и не отправляет рейсы.

В предыдущий раз о дронах над Волгоградом сообщалось в ночь на 14 августа. Обломки одного из беспилотников упали на НПЗ.

В ночь на 20 августа над Россией сбили 20 украинских БПЛА.