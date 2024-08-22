Украинские полицейские и чиновники сбежали из Покровска в ДНР

Economist: администрация и полиция уехали из подконтрольного ВСУ Покровска

Фото: РИА «Новости»

Местные полицейские и администрация уже покинули подконтрольный ВСУ город Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил журнал Economist.

«Местная полиция и администрация выехали. Два супермаркета закрылись, остальные, вероятно, последуют за ними», — написали в публикации издания.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил об эвакуации архивов и органов власти Украины в городе.

Ранее назначенный украинской стороной «глава военной администрации» Вадим Филашкин заявил, что киевский режим объявил о принудительной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района в подконтрольной ВСУ части ДНР. По его словам, там проживают более 53 тысяч человек, среди которых четыре тысячи детей.

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