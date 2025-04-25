В Великобритании назвали новые сроки прекращения боевых действий на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил надежду, что длительное прекращение огня на Украине может быть объявлено к лету. Об этом сообщила газета The Telegraph .

«Он сказал, что надеется, что прекращение огня может быть объявлено к лету», — отметили журналисты.

Британский премьер добавил, что боевые действия должны быть приостановлены длительно, а не временно, как это было с пасхальным перемирием, и на условиях, которые смогут принять все стороны, в том числе Украина.

Стармер также указал на необходимость поддержания отношений между Европой и США в области безопасности и урегулирования украинского конфликта, несмотря на существующие разногласия.

«Многие люди призывают нас двигаться в направлении только Европы, а не Европы и США вместе. Я считаю, что это в принципе неправильно, как в отношении Украины, так и в целом», — заявил политик.

Накануне президент Польши Анджей Дуда призвал Украину пойти на уступки для достижения мира. Кроме того, по его мнению, сейчас конец боевым действиям могут положить только США, потому что только они обладают достаточным количеством сил и средств.