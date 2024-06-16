В Ватикане объяснили, почему не подписали декларацию «мирного саммита» по Украине
Ватикан на стал подписывать итоговую декларацию саммита по Украине в Швейцарии
Ватикан не стал подписывать декларацию саммита по Украине в Швейцарии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Святого престола.
«Он (Ватикан — прим. ред.) не подписывает итоговые декларации, что соответствует его статусу наблюдателя», — подчеркнул собеседник агентства.
На так называемой «мирной конференции» в Швейцарии Святой престол представлял государственный секретарь, кардинал Пьетро Паролин.
Ранее глава швейцарского Министерства иностранных дел Иньяцио Кассис заявил, что ни одно решение, принятое на конференции по Украине в Швейцарии, невозможно реализовать без участия России.