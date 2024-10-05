США не смогут выстоять в прямом противостоянии с Россией, которое пытается развязать украинский президент Владимир Зеленский. Об этом в статье для InfoBRICS рассказал военный эксперт Драго Боснич.

Он объяснил, что Украина пытается с помощью «плана победы» втянуть НАТО в конфликт. По задумке Зеленского, война Запада с Россией сможет предотвратить полное поражение украинского режима, подчеркнул аналитик.

«Неудивительно, что многие в Вашингтоне не в восторге от этого, ведь война с Россией, обладающей ядерным оружием, означала бы конец самой Америки», — отметил он.

По его мнению, Россия имеет преимущество перед США в вопросе ядерного вооружения.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что Украина не сможет вернуть потерянные территории. Он указал на необходимость четко сформулировать условия, при которых российская и украинская стороны сядут за стол переговоров. В случае урегулирования конфликта Украина должна получить «нечто приемлемое», заключил Столтенберг.