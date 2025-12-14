В Урюпинске загорелась нефтебаза, началась эвакуация жителей

Губернатор Бочаров: в Урюпинске произошел пожар на нефтебазе из-за падения БПЛА

В Урюпинске произошло возгорание на нефтебазе после падения обломков сбитого беспилотника в ходе отражения ночной атаки на Волгоградскую область. Об этом в своем сообщении заявил губернатор Андрей Бочаров.

Подразделения ПВО Министерства обороны России отразили атаку вражеских беспилотных летательных аппаратов. В результате на одном из объектов зафиксировали очаг пожара.

На месте происшествия работают пожарные, оперативные службы и сотрудники муниципалитета. Спасатели организовали эвакуацию жителей из домов, прилегающих к нефтебазе.

Для пострадавших развернули пункт временного размещения в МУП «Урюпинская гостиница». По предварительным данным, в результате ночного ЧП никто не пострадал.

Ранее Минобороны сообщило, что над российской территорией за три вечерних часа 13 декабря сбили 94 украинских беспилотника.