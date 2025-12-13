Более 90 беспилотников сбили за последние три часа над территорией России

Над территорией России за последние три часа сбили 94 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны .

«В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщили в ежедневной сводке ведомства.

Почти половину дронов сбили над полуостровом Крым — 41 аппарат. Еще 24 беспилотника ликвидировали над Брянской областью, семь — в небе Смоленской области. По шесть БПЛА сбили над территориями Белгородской и Курской областей. Также под ударом оказались Орловская, Тульская, Калужская и Липецкая области.

В Крыму продолжают работать системы ПВО. В Севастополе силы ПВО сбили две воздушные цели над акваторией Черного моря, системы противовоздушной обороны отработали в районах мыса Херсонес и Фиолент.