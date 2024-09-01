Бойцы 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота приступили к штурму города Угледар в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Донбассе».

На размещенных в Сети кадрах можно увидеть разрушенные строения, взрывы и массированные удары, хотя ранее здесь шли только позиционные бои.

В Минобороны информацию о действиях ВС России в Угледаре не сообщали.

По данным источника канала, националисты начали перебрасывать резервы в Селидово — город расположен в 20 километрах от Покровска, поэтому оборона Угледара ослабла.

В Минобороны 1 сентября сообщили, что потери националистов на территории Курской области уже превысили 8,5 тысячи человек, из которых 360 — только за прошлые сутки. Кроме того, украинская армия лишились двух установок MLRS и четырех РСЗО HIMARS, а также большого количества техники.