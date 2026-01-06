В Твери беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом

Беспилотник ударил в жилой девятиэтажный дом в Твери после серии взрывов в небе. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.

Прилет пришелся на верхние этажи здания, после удара там вспыхнул пожар. Обломки конструкции разлетелись по двору жилого дома.

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники скорой медицинской помощи. Информации о возможных пострадавших пока нет.

Ранее жертвами новых атак украинских дронов в Белгородской области стали два человека. Помимо жилых построек, повреждения получила линия электропередачи в Валуйском округе, из-за чего часть села Орехово осталась без света. На местах падения обломков работают следственные группы.